Rientra lo sciopero degli autisti nell'Agrigentino, i bus tornano in funzione

È rientrata la vertenza dei dipendenti delle ditte di autolinee Sal e Ata che dal 10 ottobre scorso avevano incrociato le braccia a causa del mancato pagamento di tre mensilità di stipendio oltre alla quattordicesima non percepita. Una protesta ad oltranza che ha creato tanti disagi ai lavoratori ed agli studenti pendolari e che si è risolta dopo un vertice alla Regione.

«Entro i prossimi 10 giorni, i dipendenti delle due aziende riceveranno le spettanze arretrate». Questo l'impegno assunto dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone che ha rassicurato i lavoratori in sciopero per 13 giorni consecutivi. Ieri mattina autisti e altro personale delle due aziende del gruppo Licata, hanno incontrato i titolari delle autolinee ed hanno ripreso regolarmente le corse degli autobus nelle località servite dagli stessi, comprese quelle per gli aeroporti di Palermo e Comiso. «Lo abbiamo fatto - dicono gli stessi lavoratori - per spirito di abnegazione e nel rispetto dei viaggiatori, ma se gli impegni assunti non verranno rispettati, saremo pronti a nuove azioni di protesta».

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che per evitare di far perdere diversi giorni di scuola agli studenti aveva deciso di sostituire i pullman accordandosi con una azienda del luogo ha espresso soddisfazione per la decisione del personale di sospendere la protesta.

