Sciacca, stabilizzazione dei precari entro fine ottobre

Le richieste sono state avanzate dal sindacato proprio alla vigilia di una seduta del consiglio comunale che riveste una particolare importanza in chiave stabilizzazione visto che gli uffici considerano indispensabile procedere entro il 31 ottobre con la stipula dei contratti e dunque con l'approvazione del bilancio che è all'ordine del giorno dei lavori.

La Cgil ha ribadito la richiesta di contrattualizzazione dei 73 lavoratori a 21 ore settimanali, quante ne svolgono attualmente, e non a 18 come previsto. Questo, per il sindacato, «non comporterebbe violazione dei limiti e dei divieti di carattere normativo e contabile».

La nota giunta ieri a palazzo di città è a firma di Enzo Iacono, a capo della Funzione Pubblica della Cgil provinciale. Il sindacato ha chiesto la firma entro il 31 ottobre già nelle scorse settimane quando, a palazzo di città, è stata firmata un'intesa con l'assessore comunale alle Risorse umane, Fabio Leonte.

