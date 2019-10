Si consegnano i lavori, lo stadio di Porto Empedocle verso la riapertura

Verso la riapertura dello stadio comunale «Collura» di Porto Empedocle: mercoledì 23 ottobre, alle 9.30, si terrà la consegna dei lavori per la riqualificazione e il completamento della struttura sportiva. Un percorso lontano nel tempo che giunge al suo atto conclusivo dopo un eccellente lavoro di recupero e rilancio del finanziamento che prevederà il restyling del manto erboso e degli spogliatoi.

Un successo ed una grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal sindaco Ida Carmina e dal vice sindaco e assessore allo Sport, Salvatore Urso, che parteciperanno alla consegna formale dei lavori presso l'impianto insieme al Responsabile Unico del Procedimento Ernesto Sferlazza, al Direttore dei Lavori, Piera Grilletto e all'impresa aggiudicatrice.

«Si tratta di un successo che parte da lontano - dice il sindaco Ida Carmina - sin dal nostro insediamento, che ci ha visto lavorare alacremente per recuperare il finanziamento presso l'Assessorato regionale allo sport e che trova il suo snodo finale in questi giorni dopo un intenso iter seguito con dedizione scrupolosamente nel tempo dal vicesindaco e assessore allo sport Salvatore Urso. Andiamo avanti uniti verso un passo storico nel costante silenzioso lavoro per la nostra città».

