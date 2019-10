Le imprese e le produzioni agrigentine approdano in Cina

Le imprese e le produzioni locali conquistano la Cina. Si intensifica la sinergia tra Conflavoro Pmi e il governo cinese della provincia di Jinan, tra i distretti economici più rilevanti dell'Oriente.

Una delegazione istituzionale cinese verrà in Italia la settimana prossima per un incontro cui parteciperà anche la massima carica politico-amministrativa segretario Wang Zhonglin per discutere di sviluppo commerciale.

Le federazioni provinciale e regionale di Conflavoro Pmi Sicilia, coordinate dal professionista agrigentino Giuseppe Pullara, vicepresidente nazionale dell'associazione, è in prima linea nell'ambizioso ampliamento del progetto.

«Le imprese del nostro territorio - sottolinea il segretario Pullara - si sono già dimostrate molto interessate a stabilire una collaborazione proficua con i nostri partner istituzionali e imprenditoriali cinesi. Il nostro obiettivo è attirare nuovi investimenti pubblico-privati per allargare ancora di più i confini dei mercati con lo scambio di best practices tra i due Paesi, già sfociato, per l'appunto, nel Polo tecnologico-industriale di Jinan, grande come 100 campi di calcio e che prevede un impegno economico a oggi di 1,3 miliardi di euro. La contaminazione positiva tra i nostri saperi potrebbe essere un nuovo, virtuoso trampolino di lancio per la nostra economia».

Un accordo di partnership esiste già tra Cina e Conflavoro Pmi, l'associazione di imprese in contatto con il governo orientale.

L'accordo è stato siglato lo scorso settembre dal segretario generale di Conflavoro Pmi Enzo Capobianco durante una missione guidata da Diodora Constantini direttore generale della Fondazione IES Lab.

La partnership è inerente al Polo tecnologico-industriale italiano di Jinan, progetto da inaugurarsi a dicembre 2019 e che si snoderà principalmente in ricerca, sviluppo, digitalizzazione, biomedica e informazioni elettroniche.

