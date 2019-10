Ribera, demolite tutte le case: via libera alla ricostruzione

Le strutture sono state tutte demolite, in settimana si definiranno i dettagli tecnici per la parte riguardante le fondazioni con l'avvio dei lavori di scavo e, intanto, dall'Iacp è arrivato il via libera al primo stanziamento, di 600 mila euro, in favore del Comune di Ribera, per il contributo affitto che ha anticipato a proprietari ed assegnatari degli alloggi popolari di Largo dei Martiri di via Fani.

Buone notizie dal cantiere riguardante la demolizione e ricostruzione dei 60 alloggi. «Tutto procede secondo i tempi stabiliti - dice il commissario dell'Iacp di Agrigento, Gioacchino Pontillo - e confermo che i lavori saranno completati entro un anno dall'avvio».

Proprietari e assegnatari attendono di rientrare in quelle case a settembre del 2020. Tra qualche giorno al Comune di Ribera arriveranno anche funzionari dell'Iacp, guidati dal direttore, Antonella Siragusa, per definire alcuni dettagli legati anche al pagamento della quota di rimborso per il contributo affitto che ammonterà, complessivamente, a oltre un milione di euro e sarà garantito fino a lavori ultimati e dunque al rientro dei riberesi nelle case popolari.

