A Porto Empedocle aumenta l'arrivo di navi da crociera

La lussuosa nave da crociera Wind Surf ha salutato ieri la città marinara ed ha ripreso la navigazione nel Mediterraneo. Nel frattempo è arrivata a Porto Empedocle la Bouganville. La scorsa settimana tre navi da crociera hanno fatto tappa contemporaneamente nel porto empedoclino.

Con l'inizio dell'autunno un vero e proprio boom del turismo crocieristico nella Vigata del famoso commissario Montalbano nato dalla penna dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri.

«Il fatto che ci sia un ritorno così continuo delle navi da crociera nella nostra città - ha detto il sindaco Ida Carmina - significa che il territorio ha risposto bene. Mi risulta infatti che i crocieristi, nei test di gradimento compilati sulle navi al termine della loro vacanza, si sono detti molto soddisfatti della tappa empedoclina. Questo - ha spiegato - è solo l'inizio di un percorso che porterà Porto Empedocle a rifiorire come vera perla del Mediterraneo, siamo in attesa che si configuri la possibilità di attracco in modo continuativo delle navi della Costa Crociere e della Msc nel nostro porto che è il più importante nella Sicilia sud occidentale e che punta a diventare scalo privilegiato per le crociere nel Mediterraneo.

Costa Crociere e Msc hanno già presentato le istanze per creare dei terminal nello scalo empedoclino, questo è il frutto di un lavoro sinergico e costante condotto da questa amministrazione comunale che va avanti da due anni. Adesso - ha aggiunto il primo cittadino - ci stiamo organizzando con i tour operator per fare una programmazione condivisa in pianta stabile per sfruttare nel migliore dei modi questa opportunità di sviluppo per tutto il territorio, ho sempre detto che Porto Empedocle può essere da volano per tuta la provincia.

