Lavori sulla statale tra Montallegro e Siculiana, al via il bando di gara

Al via il bando di gara dell'Anas per i lavori di manutenzione della galleria "Garèbici" sulla statale 115, tra Montallegro e Siculiana, in provincia di Agrigento.

I lavori all’interno della galleria, costituita da due canne lunghe circa 525 metri, consisteranno nel risanamento strutturale della calotta e nell’adeguamento degli impianti tecnologici.

Gli interventi prevedono un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro, finanziati tramite contratto di Programma Anas 2019, di cui quasi 2 milioni e 200 mila euro per opere civili e 1,5 milioni per impianti tecnologici, oltre a 296 mila euro di oneri per la sicurezza.

I lavori dureranno 360 giorni dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria.

© Riproduzione riservata