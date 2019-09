Depuratore di Villaggio Mosè, stanziati 23 milioni di euro

Definite le procedure espropriative e completata la fase progettuale per il depuratore del Villaggio Mosè. I lavori, finanziati attraverso il commissario unico per la depurazione con un impegno di 23 milioni di euro, potranno andare a bando il mese prossimo.

Lo ha annunciato, ieri, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. «Con il nuovo depuratore che sarà a servizio oltre che delle reti esistenti anche delle reti fognarie dei quartieri di Cannatello, Zingarello e della fascia costiera, in fase di definizione, e della condotta di adduzione reflui di Favara, - ha spiegato il capo dell'amministrazione comunale della città dei Templi - si doterà il territorio di un sistema fognario efficiente superando la procedura di infrazione».

Per dare vita al nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara è stato necessario procedere a degli espropri. Il procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, all'asservimento e occupazione temporanea per l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità venne avviato alla fine dello scorso luglio. Fu, di fatto, un passo decisivo per realizzare un impianto di cui si parla, e s'attende, da oltre 10 anni.

