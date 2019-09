Grotte, crescita urbanistica: è accordo con gli architetti

Gli abitanti potranno chiedere la valorizzazione dell'immobile che vogliono vendere o dare in locazione. Ma c'è in itinere anche la costituzione di un gruppo di tecnici, liberi professionisti, che offriranno supporto dell'amministrazione comunale per attivare e seguire da vicino la crescita architettonica e urbanistica del territorio.

L'ordine degli architetti, con il presidente Alfonso Cimino, e il Comune di Grotte, con in testa il sindaco Alfonso Provvidenza, hanno firmato un protocollo d'intesa.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE