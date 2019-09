Agrigento, stanziati due milioni per il borgo riberese

Tornano a vivere in Sicilia i Borghi rurali degli anni Quaranta. Lo ha deciso il governo regionale che ha stanziato circa quattordici milioni di euro per riqualificare e valorizzare il Borgo Bonsignore di Ribera, il Borgo Lupo, in provincia di Catania, e il Borgo Borzellino, in provincia di Palermo.

A Ribera arriveranno 2 milioni e mezzo di euro per lavori di riqualificazione del borgo. Sono tre degli otto borghi costruiti, su decisione del governo italiano, dall'Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano tra il 1939 ed il 1943, passati all'Eras e poi all'Esa, ormai in condizioni di quasi abbandono.

I finanziamenti sono coperti dalle risorse che provengono da un Fondo speciale, istituito presso l'assessorato regionale ai Beni culturali.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE