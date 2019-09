Sciacca, si sblocca il cantiere del viadotto Cansalamone

Al via la manutenzione della strada «Cansalamone», che collega la statale 115 all'area portuale di Sciacca. «Si sblocca un iter amministrativo per la messa in sicurezza e la successiva ed immediata riapertura di un'importante arteria cittadina», sottolineano il sindaco, Francesca Valenti, e l'assessore ai Lavori pubblici, Calogero Segreto.

Il dirigente del settore Lavori Pubblici, Aldo Misuraca, ha affidato le opere di manutenzione e riparazione di tratti stradali all'impresa Alfa Costruzioni Conglomerati Bituminosi di Sciacca, per un importo di circa 39 mila euro e 600 euro. «Saranno eseguiti lavori di messa in sicurezza - dice Misuraca - con la sistemazione dei giunti e il rifacimento con l'asfalto di alcuni tratti del manto stradale che necessitano di un intervento di questo tipo.

I lavori - aggiunge il dirigente - avranno la durata di circa 15 giorni». Per garantire condizioni di sicurezza sempre adeguate il dirigente ha chiesto anche l'esecuzione di un intervento di scerbatura.

