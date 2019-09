Discarica a Campobello di Licata, arriva il bando

Firmata la determina a contrarre ed approvato lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara, nonché l'elenco della documentazione di gara, da trasmettere all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici di Agrigento (Urega). Lo ha deliberato la giunta, con a capo il sindaco Giovani Gioacchino Picone.

È stato nominato Responsabile unico del procedimento (Rup) per la realizzazione delle opere della messa in sicurezza di emergenza delle ex discarica comunale, in località Musta - Favarotta, che è il dirigente della quanta area funzionale Ambiente, Protezione civile, ingegnere Roberto Cordaro.

Lo stesso ha già approvato il progetto definitivo ed esecutivo, in linea tecnica ed amministrativa, con determina dirigenziale nel 2012, in forza del'acquisizione dei pareri dalla vigente normativa.

L'Amministrazione comunale spiega quali sono i documenti richiesti: "l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza ai beni culturali e Ambientali di Agrigento con prescrizioni, il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Agrigento, il parere urbanistico del Comune di Campobello di Licata rilasciato in sede di conferenza dei servizi dal Responsabile dell'area funzionale di competenza; infine, i pareri dell'ufficio del Genio civile di Agrigento di fattibilità sismica ed idraulico".

