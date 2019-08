Campobello di Licata, in arrivo un milione per le scuole

Una nuova palestra presso la scuola media «Giuseppe Mazzini» a Campobello di Licata. Il Ministero della Pubblica istruzione, infatti, ha finanziato la somma di 1 milione e 100 mila euro, attraverso la Regione siciliana, al Comune di Campobello, per la realizzazione della struttura.

La Pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, si pone l'obiettivo di realizzare e potenziare le strutture scolastiche. La notizia del finanziamento è stata appresa con grande soddisfazione, dal sindaco.

«Negli ultimi anni - sostiene - sono stati realizzati vari interventi in paese per quanto riguarda l'edilizia scolastica: la scuola “Guglielmo Marconi”, il complesso scolastico “San Giovanni Bosco”, sono stati completati i lavori della scuola media statale “Giuseppe Mazzini. In pochi anni, le strutture scolastiche, a Campobello di Licata, sono migliorate».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE