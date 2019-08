Cantieri di servizio, i finanziamenti della Regione al Comune di Agrigento

La Regione Siciliana ha assegnato altri 381.726,92 euro al Comune di Agrigento. Sono soldi - l'ente è arrivato, dopo questa nuova assegnazione, a quasi un milione di euro - che verranno utilizzati per cantieri di servizio e dunque per lavori di manutenzione straordinaria per il centro e per i quartieri. Questa nuova tranche darà la possibilità, una volta presentati i progetti, di intervenire in altre zone della città e, contemporaneamente, di dare risposte in termini occupazionali a tante persone e alle loro famiglie.

"Stavolta soltanto pochi Comuni siciliani, tra cui Agrigento, sono riusciti a rispondere all'avviso correttamente ed entro i termini per la partecipazione al riparto dei nuovi finanziamenti - ha spiegato, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . L'amministrazione si è attivata per tempo così da ottenere nuove risorse utilissime per la città, che sopperiscono alle note carenze finanziarie e alla forte diminuzione del personale".

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE