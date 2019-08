Montevago, approvato l'efficientamento energetico della scuola "Marino"

Al via l'efficientamento energetico della scuola materna "Marino" di Montevago. Arriva infatti un nuovo finanziamento per il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione funzionale e riqualificazione energetica della struttura.

Il progetto è al 21esimo posto della graduatoria provvisoria delle 128 operazioni ammesse in Sicilia al finanziamento dall’assessorato regionale per l’Energia nell’ambito del Po Fesr 2014/2020. L’importo complessivo del progetto è di 859.000 euro e prevede "l'isolamento esterno a cappotto su prospetto e sulla copertura, la sostituzione degli infissi esterni, dei cassonetti con gli avvolgibili e del bruciatore e caldaia, l’ampliamento del locale cucina".

Si tratta del secondo importante progetto in materia di riqualificazione energetica ammesso del comune di Montevago dopo quello da 963.477 euro che prevede il restyling dell’illuminazione pubblica con lampade a Led, wifi gratis e la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici già finanziato nell’ambito Po Fesr Sicilia 2014/2020.

Soddisfazione da parte del sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo: "E' un’altra delle opportunità che stiamo cogliendo nell’ambito dei finanziamenti del programma operativo Fesr Sicilia 2014/2020 in materia energetica. Sono contenta che questi progetti stiano andando in porto e ringrazio per l’impegno e la qualità nella progettazione dell’ufficio tecnico comunale".

