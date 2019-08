Agrigento, stadi da affidare a Villaseta e Villaggio Mosè

«Cambio di passo ad Agrigento per l'impiantistica sportiva». È quello che afferma il sindaco Lillo Firetto anche se ancora ci sono molte cose da sistemare e strutture da completare come, ad esempio, la pista di pattinaggio di San Leone e altri impianti del Parco Icori.

«Quando sono stato eletto - spiega il sindaco - incontrai il presidente del Coni che mi disse: abbiamo tutti gli impianti sportivi chiusi, ad eccezione dell'Esseneto e speriamo che essendo questo sindaco uno sportivo tra qualche anno potremo dire che la situazione sarà migliorata. E così è stato».

Il basket adesso si può praticare in diversi impianti dislocati in città e presto anche al palasport di via La Malfa. Così come si può fare tennis e nuoto (quest'ultimo alla piscina di Villaseta anche di notte con un'atmosfera magica e surreale).

