Sciacca, ponte Cansalamone: bando per il consolidamento

È stato pubblicato il bando per la progettazione e direzione dei lavori per il consolidamento del viadotto Cansalamone di Sciacca. Con avviso di gara sul sito del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori dell'intervento di consolidamento strutturale del viadotto «Cansalamone», che ammontano a 277.573,81 euro comprensive di ulteriori indagini strutturali e geologiche.

A darne notizia il parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo e il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Teresa Bilello. L'intervento ipotizzato dal Genio Civile di Agrigento, che modifica il precedente progetto preliminare del 2015, prevede i lavori di consolidamento delle fondazioni e dei fusti delle pile 6, 7 e 8; interventi sui cordoli di coronamento degli impalcati e ripristino freni sismici sulla spalla numero 1; il rifacimento della piastra di appoggio in neoprene; la sostituzione della trave in c.a.p. nella campata 7; la realizzazione delle selle di appoggio in acciaio; le sistemazioni idrauliche, rifacimento dei giunti e opere di finitura.

