Depuratore sulla costa Agrigento-Favara, via libera agli espropri

Nuovo impianto di depurazione per la fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara ma per procedere bisogna procedere con degli espropri. Il progetto redatto dalla società Delta Ingegneria Srl parla della necessità di realizzare opere anche all'interno di aree private.

La gara d'appalto è prevista per il prossimo autunno per realizzare un impianto di cui si parla ormai da 10 anni. Per il depuratore è stata stanziata una somma complessiva di 11.795.000 euro.

L'articolo completo di Concetta Rizzo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

