Provinciale Ribera-Cianciana, affidati lavori per mezzo milione

Massima attenzione sulle condizioni di sicurezza delle strade interne di competenza dell'ex Provincia. Nuova aggiudicazione dell''Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Si tratta dell'appalto relativo ai «Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla strada provinciale 32 Ribera - Cianciana», per un importo complessivo dell'appalto di 779.999 euro.

La gara gestita in modalità telematica, è stata aggiudicata provvisoriamente all'impresa Edile Salvatore Cavalli con sede a Milo, che ha offerto il maggior ribasso consentito del 30,1972% per un importo netto di 530.863 euro a cui vanno aggiunti 19.479 euro per oneri per la sicurezza per un importo contrattuale complessivo di 550.343 euro oltre Iva. Alla gara hanno partecipato 147 imprese.

Il progetto, elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, è stato finanziato con fondi della Regione Siciliana nell'Accordo di Programma Quadro - secondo atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana. I lavori consentiranno la riapertura al pieno transito veicolare della strada che collega Ribera con Cianciana.

