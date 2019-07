Gestione del servizio idrico agrigentino, no alla società per azioni

Secco no alla Società per azioni nella gestione del servizio idrico. È il messaggio lanciato dalle associazioni e sigle che hanno partecipato ad un lungo incontro all'Ati sul futuro post Girgenti acque. Tra i presenti all'affollata riunione Intercopa, Titano, Forum per l'acqua pubblica, Konsumer, Federconsumatori e altri: tutti lì a confermare la contrarietà ad ogni progetto di società per azioni, ritenuto di fatto un «cavallo di Troia» per il ritorno dei privati nella gestione del servizio idrico.

Le associazioni hanno chiesto maggiore trasparenza e partecipazione all'Ati e al suo direttivo (che ha negato di aver valutato positivamente, anche se senza votarlo, il progetto della Spa), proponendo ad esempio la pubblicazione sul sito on line dell'Ambito delle bozze di statuto, che comunque non sono state ancora ultimate.

C'è stato ovviamente anche spazio per discutere del servizio idrico (del resto l'oggetto dell'incontro non verteva sulla forma di gestione in modo esplicito), con duri scambi di accuse: movimenti come «Titano» hanno infatti puntato il dito contro l'Ati, accusata di non aver agito su diversi fronti.

