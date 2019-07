Arrivano 29 milioni per i lavori nelle scuole di Agrigento

Fondi in arrivo ad Agrigento per le scuole. Sono circa 29 i milioni destinati all'edilizia scolastica, finanziamenti ottenuti dall'ex Provincia per importanti interventi su alcuni istituti.

Come si legge in un articolo di Paolo Picone nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia, i finanziamenti approvati riguardano i lavori per l'adeguamento delle strutture Ipia «Fermi» di Agrigento, la palestra dell'istituto «Foderà», il liceo classico «Fazello» di Sciacca,il liceo «Fermi» di Sciacca e l'Itc di Campobello di Licata.

