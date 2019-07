Asp di Agrigento, al via la ricerca dei direttori per 4 ospedali

Sono 22 gli incarichi che l'Asp intende conferire per cinque anni e dopo l'esame per titoli e colloquio, per le unità operative complesse degli ospedali di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca. L'avviso pubblico è arrivato dopo il bando di concorso.

Per i presidi si va alla ricerca di direttori per quasi tutti i reparti tranne che per Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Agrigento e di direttore di Medicina interna del «Giovanni Paolo II» di Sciacca.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

