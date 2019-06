Piscina coperta di Campobello di Licata, via ai lavori per 800 mila euro

Il Comune prosegue l'iter per i lavori della riapertura della piscina comunale coperta. È stata firmata dal dirigente responsabile, Salvatore Paci, la modifica della determina a contrarre dei lavori.

Infatti, è stato riapprovato il bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati. L'Urega ha dovuto modificare il bando, datato giorno 8 maggio scorso, dopo l' emanazione nella gazzetta del decreto legge "Decreto sblocca cantieri".

La struttura, in forte stato di degrado, è chiusa, per mancanza di fondi, da circa dodici anni. L'assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, nell'ambito del “Patto del Sud”, ha concesso, il 28 settembre del 2017 , un finanziamento di 757.416,38 euro per la ristrutturazione della piscina comunale, mentre nel Bilancio di previsione dello stesso anno era stato approvato, con delibera del Consiglio comunale, la destinazione della somma di 50 mila euro per la sua ristrutturazione.

L'Ufficio tecnico comunale aveva predisposto il progetto di 800 mila euro, iva compresa, “al fine di rendere fruibile la struttura con una serie coordinata di opere”. Il progetto esecutivo è stato “approvato in linea tecnica” il 29 dicembre del 2017 dal Responsabile unico del procedimento (Rup), architetto Salvatore Paci. L'importo dei lavori soggetti a ribasso è stato di 609.107,70 euro, per la somma complessiva, oneri compresi, di 662.700,84 euro.

La somma totale finanziata è di 800 mila euro, comprese spese tecniche, direzione dei lavori, di gara ad altro. Successivamente, era stato approvato il progetto in linea amministrativa ed stato eseguito l'impegno di spesa. Il progettista incaricato dei lavori di ristrutturazione è Giovanni Casuccio.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE