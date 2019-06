Lotta all'erosione a Eraclea Minoa, entro il 20 via libera al progetto

Entro il 20 giugno dovrebbe arrivare il via libera al progetto anti erosione nella zona di Eraclea Minoa. Lo ha annunciato il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, in questi giorni in continuo contatto con l'assessorato regionale al Territorio e all'Ambiente.

Il progetto da 4 milioni di euro prevede la realizzazione di tre pennelli sub-ortogonali alla linea di costa e il ripascimento artificiale con l'utilizzo della sabbia del porticciolo turistico di Siculiana Marina. «Saranno privilegiate tipologie di opere non invasive dal punto di vista paesaggistico e ambientale», ha spiegato in più occasioni il presidente della Regione Nello Musumeci.

