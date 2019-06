Santa Margherita di Belice, finanziato progetto per i "Giardini del Gattopardo"

«Percorsi d'arte nei Giardini del Gattopardo» È questo il tema del progetto di 50 mila euro finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto mira a riqualificare e valorizzare, attraverso la creatività giovanile, i luoghi e i beni pubblici di aggregazione giovanile.

A darne comunicazione i partner attuatori del progetto: l'Associazione «Gira Vota e Firria», l'Associazione «Sogni d'Oro», l'Associazione «Prometheus» e il Comune di Santa Margherita di Belìce.

In dettaglio il progetto prevede la valorizzazione del Giardino dell'Oratorio della Ex Chiesa Madre, meglio noto come Giardini del Gattopardo, spazio pubblico di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belice, anticamente luogo di aggregazione e di ritrovo dei giovani. Il progetto della durata di 15 mesi, vedrà protagonisti almeno 25 giovani della fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti nel territorio di riferimento.

