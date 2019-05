Palasport di Agrigento, ultimi lavori per il completamento

La ruspa è entrata in azione per lo scavo che servirà ad allacciare l'utenza alla rete idrica e fognaria. Ormai siamo in dirittura d'arrivo per l'inaugurazione del nuovo Palazzetto dello sport di via Ugo La Malfa. Il sindaco della città, Lillo Firetto assieme all'assessore Gabriella Battaglia hanno annunciato che già è stato realizzato l'allaccio alla rete del gas mentre ci sono attualmente lavori in corso per l'allaccio idrico e fognario.

Da sei mesi, però nei pressi del cantiere alle spalle del grande spazio di via La Malfa, non si vede più un operaio della ditta «Tomasino Metalzinco Srl» che ha eseguito i lavori.

«La struttura, per quanto riguarda la parte interna è già completa - ha annunciato l'assessore Battaglia. Adesso si stanno allacciando le utenze: luce acqua e fognatura. Mentre è già stato completato l'allaccio alla fornitura del gas». Il Palazzetto dello sport, una delle vecchie opere incompiute, finalmente potrà vedere la sua apertura grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Piano di Azione Giovani - Sicurezza e Legalità Pon Sicurezza - Iniziativa «Io gioco Legale».

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

