Licata, nuovo bando dell'Asp: in vendita l'ex antitubercolare

L'Azienda sanitaria provinciale batte cassa: l'ente ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la vendita, a Licata, di un'unità immobiliare in piazza Loreto. Si tratta dell'immobile meglio conosciuto come «ex antitubercolare» consistente in sei vani catastali, per una superficie di circa 400 metri quadrati, e relativa pertinenza di 690 metri quadrati.

Il procedimento avviato dall'Asp rientra nell'ambito delle azioni finalizzate alla valorizzazione ed alienazione dei propri immobili con lo scopo di generare risorse economiche da utilizzare per investimenti e riduzione dei costi. Gli interessati possono consultare il bando integrale di vendita sul sito istituzionale economico-finanziario e patrimoniale.

Le offerte dovranno pervenire entro le 10 del 27 giugno, data in cui, alle 12, saranno aperte le buste. La gara sarà esperita con il metodo delle offerte segrete, in busta chiusa sigillata, da confrontarsi con il prezzo base di 310.000 euro, e con il sistema del massimo rialzo.

