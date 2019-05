Menfi, stop alla plastica: le scorte potranno essere utilizzate fino al prossimo 14 giugno

Stop alla plastica a Menfi. Lo prevede un'ordinanza emessa dal sindaco, Marilena Mauceri, che vieta agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante, inclusi gli stabilimenti balneari e chioschi, di "utilizzare e/o fornire ai clienti sacchetti in plastica (shoppers) da asporto monouso in materiale non biodegradabili".

Le scorte, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, potranno essere utilizzate fino al 14 giugno prossimo.

