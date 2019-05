Aeroporto di Birgi, scontro tra il sindaco Tranchida e il governatore Musumeci

"Una caduta di stile e una colpevole mancanza di rispetto per le istituzioni". Sono le accuse mosse da Giulia Ferro coordinatrice del Circolo Trapani Erice "Diventerà Bellissima" al sindaco di Trapani in merito alla vicenda dello scalo di Birgi.

Immediata la replica del primo cittadino Giacomo Tranchida che ricorda come "dallo scorso settembre sollecitiamo il Governo della Regione a determinarsi nello sciogliere il nodo del sistema aeroportuale migliore (Palermo e in subordine Catania) così come per il potenziamento del servizio pubblico di collegamento dall'aeroporto di Palermo con le destinazioni turistiche del trapanese, nonché per la liberalizzazione del servizio di trasporto Turistico, onde facilitare i collegamenti in vista della crescita / destinazione Trapani West Sicily".

"Ho contestato inerzia e miope visione strategica nel settore in passato al governatore Crocetta, non ho fatto sconti con la melina a Orlando ne posso oggi farli, dopo ben 9 mesi senza che nulla di nuovo partorisca, all'attuale Presidente della Regione", ha dichiarato Tranchida.

