Campobello di Licata, il 2 maggio l'appalto per le strade

È stata fissata per il 2 maggio prossimo, la gara di appalto dei lavori di sistemazione delle strade interne. Al Comune di Campobello di Licata è stato, infatti, assegnato un contributo di euro 70.000, poiché rientra nella fascia dei comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti.

Nel bilancio in esercizio provvisorio anno 2019 non era prevista tale somma. Con delibera di Consiglio comunale si è apportata una variazione del bilancio in esercizio provvisorio, nel quale è stata prevista la somma di euro 70.000, compresa iva al 22%, per i «Lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne», da prelevare dal capitolo «Manutenzione straordinaria rete viaria», voce del bilancio in esercizio provvisorio. Si legge nella determina che «nelle strade del centro abitato, soggette ad usura, devono essere mantenute e rinnovate con un insieme di opere sistematiche che ne garantiscano l'efficienza».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE