Cantieri di lavoro a Villaseta, 129 disoccupati impegnati per 3 mesi

Piazzetta Madonna della Catena, nel quartiere di Villaseta, rinascerà. Ma intanto, per i lavori di rifacimento - approvati in Giunta - darà lavoro a numerosi disoccupati. Saranno, invece, 129 le persone che verranno impegnate per 3 mesi negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della città: quaranta, nello specifico, si occuperanno di scerbatura dei cigli stradali.

Venti saranno all'opera in centro città e altrettanti nelle periferie; altri venti, invece, attueranno piccole riparazioni negli immobili comunali, comprese le scuole; altri ancora opereranno per la derattizzazione e il randagismo.

L'esecutivo di Lillo Firetto, nelle ultime ore, ha approvato il cantiere di lavoro per disoccupati per gli interventi di rifacimento della piazzetta della Madonna della Catena.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

