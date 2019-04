Asp di Agrigento, via libera a 42 contratti

Trentadue incarichi per ausiliari specializzati sono stati affidati dall'Asp 1 di Agrigento per sopperire alla mancanza di personale.

L'Azienda sanitaria provinciale a, fino ad ora, ha conferito incarichi trimestrali di ausiliario specializzato, utilizzando la graduatoria dell'aprile del 2014. Adesso però, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, sono stati conferiti complessivamente 32 incarichi, della durata di tre mesi, perché 30 lavoratori sono in scadenza e due non risultavano essere previsti.

