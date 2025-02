Agrigento si prepara al 77° Mandorlo in Fiore: un'edizione speciale tra folklore, musica ed enogastronomia

Il 77° Mandorlo in fiore, in programma ad Agrigento dall’8 al 16 marzo prossimi, è pronto a tracciare un’impronta significativa in un anno particolare per la città, quello di Capitale Italiana della Cultura 2025. Lo staff della kermesse, proprio con l’intento di celebrare il 2025, intende coinvolgere gli agrigentini e i visitatori che avranno la possibilità di vivere la manifestazione grazie alle iniziative previste tra strade e piazze, anche con eventi musicali, culturali ed enogastronomici.

Il 77° Mandorlo in Fiore, insieme al 67° Festival Internazionale del Folclore e al 22° Festival Internazionale «I Bambini del Mondo», sarà un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni: per l’edizione di quest'anno la parola d’ordine sarà «raddoppio»: numerose le novità tra cui un grande Carro allegorico.

Il programma sarà fitto di appuntamenti con un’anteprima venerdì 21 febbraio al Teatro Pirandello di Agrigento, alle ore 20.30. Sul palco l’evento «Aspettando la Sagra-Amuri Amuri. Canti, musiche delle tradizioni popolari agrigentine», con artisti e musicisti del territorio.