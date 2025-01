Colori, musica e tante risate: torna il Carnevale di Sciacca

Dell’organizzazione della festa fa parte anche la Record Eventi di Cosimo Rizzuto. Il 15 febbraio, alle ore 20, in piazza Angelo Scandaliato, ci sarà «Arriva la Festa» con la presentazione dei gruppi mascherati dei sei carri allegorici in concorso per la nuova edizione. La cerimonia di apertura, invece, sabato 22 febbraio, a partire dalle 15,45, in via Allende, nella contrada Perriera. Cinque giorni di sfilate di carri allegorici. Confermati i 2 palchi della manifestazione, l’area kids, il luna park e tanti ospiti di fama nazionale. Le sfilate si svolgeranno in due fine settimana: 22 e 23 febbraio e poi 28 febbraio, 1 e 2 marzo.

La musica di Dargen D’Amico venerdì 28 febbraio assieme alla simpatia di Sasà Salvaggio e per i più piccoli Carolina Benvenga. Anche questo al Carnevale di Sciacca presentato ieri pomeriggio nella multisala Badia Grande. «Ci aspettiamo un trend in crescita anche se sarei già soddisfatto di confermare i numeri dello scorso anno che sono stati molto importanti, 90 mila presenze nelle 4 giornate, 35 mila solo nella giornata di domenica». Così ha detto Antonio Di Marca, della Futuris, presentando la manifestazione assieme all’amministratore della società che organizza la festa, Giuseppe Corona, al sindaco, Fabio Termine, con il dirigente comunale Nando Rapisardi, ed a Sasà Salvaggio.

Media partner Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs, Gds.it. Domenica 23 febbraio collegamenti dalla festa con la trasmissione Tgs Studio Stadio. La gestione affidata dal Comune di Sciacca, attraverso una gara, per due anni con opzione per il terzo consentirà anche di puntare sulla promozione della festa per i prossimi anni.

«Durante la conclusione del Carnevale, quando sarà comunicato il carro vincitore – ha detto Antonio Di Marca – presenteremo il manifesto del 2026». Sciacca punta a un notevole ritorno economico e nei prossimi giorni il Comune fornirà tutti i dettagli riguardanti i servizi che saranno predisposti a cominciare dai bus navetta per raggiungere i luoghi della sfilata in contrada Perriera. Il centro storico sarà coinvolto oltre che con la presentazione del 15 febbraio in piazza Scandaliato anche con altre iniziative e tra queste un Peppe Nappa che durante la festa prima del rogo rimarrà nella stessa piazza davanti al municipio.

Ci sarà anche «Sciaccanevale... in vetrina», una mostra fotografica itinerante nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico con immagini dei carri allegorici delle precedenti edizioni. In più momenti del Carnevale verrà ricordato Calogero Gulino che è stato, per oltre 40 anni, protagonista della festa e che ha collaborato a promuoverla, in Italia e all’estero.