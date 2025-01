Agrigento, al teatro Pirandello piove sul palco a pochi giorni dalla cerimonia inaugurale della Capitale della Cultura. IL VIDEO

A pochi giorni dalla cerimonia che incoronerà Agrigento capitale italiana della cultura 2025 scoppia il caso del teatro Pirandello. Ieri (sabato 11 gennaio) pioveva sul palco mentre la Jazz orchestra del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il pianista Enrico Pieranunzi si esibivano. L’acqua, infiltrandosi dal solaio di copertura dello stabile, è caduta sui musicisti.

Il teatro Pirandello, sabato prossimo, ospiterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’evento inaugurale. Il presidente della fondazione teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune di Agrigento e vi sono in corso dei lavori per rendere impermeabile la copertura.

«Non possiamo permettere che una situazione così grave, con infiltrazioni d’acqua che rischiano di compromettere la cerimonia inaugurale della Capitale italiana della Cultura 2025, rimanga irrisolta», ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Mi è stato garantito - prosegue Schifani - che il problema sarà risolto in tempo utile, ma ho ribadito l’assoluta necessità che entro domani si trovi soluzione definitiva. In caso contrario, la Regione invierà un’apposita squadra di tecnici qualificati per intervenire tempestivamente e garantire la piena

funzionalità del teatro. Agrigento merita che il suo ruolo di Capitale italiana della Cultura sia celebrato senza intoppi, soprattutto per rispetto nei confronti del Capo dello Stato».