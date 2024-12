Il concerto del Volo ad Agrigento, Schifani: «Il risultato straordinario ripaga dopo le sterili polemiche estive»

«Il risultato straordinario di 4,5 milioni di telespettatori che la sera del 24 dicembre e il giorno Natale hanno seguito in tv il concerto de Il Volo ci ripaga delle sterili polemiche estive che hanno accompagnato l’organizzazione dell’evento. Questo successo conferma che avevamo visto giusto nel credere nel valore artistico e simbolico dell’iniziativa per promuovere l’immagine di Agrigento quale Capitale italiana della cultura del 2025, ma anche per attrarre nuovi flussi turistici verso la nostra Isola». Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

«L’incantevole cornice della Valle dei Templi, la magia delle voci del trio, ma anche la bellezza delle immagini, il gioco di luci e un eccellente montaggio televisivo hanno rappresentato non solo un omaggio alla tradizione natalizia, ma anche una vetrina unica per la Sicilia. Continueremo a lavorare con sempre maggiore impegno per valorizzare il nostro patrimonio culturale e a promuovere l’immagine dell’Isola nel mondo», conclude Schifani.