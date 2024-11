Pantelleria, è morto Morto Filippo Panseca: aveva disegnato il garofano del Psi

È morto a Pantelleria, dove risiedeva, Filippo Panseca, l’artista che disegnò il simbolo del garofano del Psi e ideò le scenografie dei congressi socialisti della fine degli anni '80. Aveva 84 anni. Apprezzato da Bettino Craxi, Panseca è stato un artista poliedrico, creatore della prima cattedra italiana di Computer art.

Nato a Palermo il 5 marzo 1940, inizia la sua carriera artistica nell’isola. In breve tempo la sua fama valica i confini regionali: espone le sue opere a Roma e Milano, poi a New York, Parigi. Nel 1979 a San Francisco elabora e stampa le prime immagini con un computer. Ma il grande pubblico lo conosce per due congressi del Psi: quello di Rimini del 1987, quando realizza sul palco una sorta di tempo, e poi a Milano nel 1989 dove realizza un maxischermo di 8 metri a forma di piramide che inquadra gli oratori. Poi disegnerà il garofano simbolo del Partito socialista.

Panseca è sempre stato attento a qualsiasi innovazione tecnologica. Dalla fotografia al film e al video, da elementi meccanici, opere cinetiche, elettronici, luci e suoni, all’Arte biodegradabile, dai minerali - come fosforo e fluoro - alle opere immateriali da inviare attraverso satelliti, alle plastiche fotosensibili e al computer.