Racalmuto, una sezione dedicata ad Angelo Meli nella Casa Sciascia

«Con Asud’Europa - scrive il presidente emerito del Centro Studi Pio La Torre, Vito Lo Monaco, che a Racalmuto sarà presente insieme al nuovo presidente, Emilio Miceli - Angelo ha saputo costruire un sostegno informativo alla cultura democratica e antimafiosa, all’impegno unitario e autonomo del Centro verso le forze sociali, culturali, economiche, politiche per sostenerne le azioni di prevenzione antimafia e la piena attuazione della Costituzione antifascista e democratica che esclude qualsiasi rapporto della politica con le mafie. La lezione di Angelo è stata preziosa per interrogarci sui nuovi fenomeni criminali, ambientali e sociali come la diffusione di massa delle droghe, dei femminicidi, delle nuove povertà. Lo ricorderemo continuando la lotta per la democrazia, la giustizia sociale e la libertà».

Un luogo importante, Casa Sciascia, nota come la «Casa delle Zie» del famoso scrittore che la abitò per circa 40 anni. Un vero e proprio luogo del cuore, che da domani custodirà anche parte della memoria di Angelo Meli, amato tanto nella professione quanto nella vita privata. “Una donazione importante - afferma Pippo Di Falco, presidente dell’associazione «Casa Sciascia Racalmuto», inserita nel 2014 tra i Luoghi della Memoria e dell’Identità siciliana, ma anche parte del percorso della Strada degli scrittori - che arricchirà questo luogo. Non posso che essere grato a Maria Rita, per avere voluto consegnarci la testimonianza concreta dell’impegno personale e professionale di Angelo, un migliaio circa di libri che renderanno ancora più speciale la nostra casa. Con noi ci saranno tanti amici e colleghi di Angelo, grazie ai quali questa giornata sarà ancora più speciale».

All’iniziativa saranno presenti amici e colleghi di Angelo Meli, come Concetto Prestipino, determinante nell’organizzazione di questa e di tante altre iniziative in ricordo di Angelo, Giancarlo Macaluso, in rappresentanza del Giornale di Sicilia, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Assostampa, oltre al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, Gaetano Paci.

Nella foto Angelo Meli e la moglie Maria Rita Sgammeglia