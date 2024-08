Il fratello di Emanuela Orlandi al PaceFest di Caltabellotta: «Continuiamo a chiedere verità»

«Noi non ci rassegneremo mai alla scomparsa di mia sorella e continueremo a batterci per conoscere la verità». Ha incontrato Papa Francesco chiedendo di non dimenticare la sorella minore, e ha avuto ragione: il Vaticano per la prima volta ha aperto un’inchiesta interna sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, e così anche la Procura di Roma e la Commissione parlamentare.

Pietro Orlandi ieri sera è intervenuto al PaceFest di Caltabellotta (Agrigento), rassegna curata dai giornalisti Gero Tedesco e Michele Ruvolo che quest’anno è dedicata a «verità sospese», cold case e casi irrisolti.

«La speranza di arrivare alla verità aumenta, anche se sull’inchiesta del Vaticano non ho fiducia. È importante parlarne nelle scuole, sento nei giovani un senso di giustizia che non hanno gli adulti» ha sottolineato Pietro Orlandi che dalla scomparsa della sorella, nel 1983, non ha mai smesso di combattere per non far dimenticare Emanuela.