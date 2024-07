La musica che nasce nei quartieri di Palermo: D4L1 vince il contest del Good Vibes music festival

Una nuova vittoria per «Marco on the block», che è anche un barbiere «creativo», che da anni racconta con i suoi brani la vita dei giovani di periferia di Palermo, alla ricerca di una vita normale e dove l’uso della testa vince sia sulla criminalità che sull’ingiustizia dello Stato.

Marco Pirrotta nasce il 26 ottobre del 1996. I primi passi artistici risalgo all’età di 14 anni, quando insieme agli amici di una vita decide di incidere alcuni brani in stile mixtape americano, per poi seguire un sogno da calciatore. Come qualsiasi atleta la fame di superarsi e di mettersi in gioco non è mai abbastanza e inizia a lavorare in un salone da barba; dopo un paio d’anni di gavetta, all’interno di uno dei saloni di parrucchieri più grossi della città. Da lì ha inizio un’escalation di sfilate in via Roma e alle mura delle cattive con grandi marche come Vuitton e Gucci. D4Lì, è figlio e adepto della corrente surrealista e da tale, ha uno stile camaleontico, dal quale possiamo veramente, aspettarci di tutto.