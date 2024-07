Premio giornalistico Cristiana Matano, chiusura in festa: assegnati i riconoscimenti a Lampedus'Amore

I vincitori della nona edizione del premio giornalistico internazionale assegnato nell’ambito del festival Lampedus’Amore, che si è svolto nella maggiore delle isole Pelagie, sono Edith Meinhart (Profil) per la stampa estera, Francesca Ghirardelli (Avvenire) per la stampa e web nazionale, Laura Bonasera (La7) per la tv nazionale e Dario Artale (ZetasLuiss.it) per la categoria Under 30. Altri riconoscimenti sono andati alle eccellenze lampedusane e agli studenti che - alla presenza del direttore dell’USR Giuseppe Pierro - hanno preso parte ad aprile al corso di formazione giornalistica.

Ospiti finali sono stati la cantautrice Anna Castiglia e il comico Valentino Picone.

«La risposta più bella ai nostri sforzi, al nostro impegno, alla nostra voglia di ricordare e raccontare, sono state le migliaia di spettatori che hanno affollato piazza Castello durante i tre giorni in cui abbiamo celebrato i valori dell’accoglienza, della difesa dei diritti umani e la corretta informazione» ha commentato Filippo Mulè, presidente dell’associazione Occhiblu e direttore artistico del festival dedicato alla giornalista Cristiana Matano, scomparsa nel 2015.

«Sono stati tre giorni ricchi di contenuti, di scambi e contaminazioni, tre giorni di cultura, riflessioni ma anche di leggerezza - ha continuato Mulè - che hanno ricevuto il consenso di un pubblico straripante. Segno che il nostro percorso è indovinato e adeguato a tutti i gusti, le tendenze e le età».