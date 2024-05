Il Teatro Pirandello di Agrigento come non si era mai visto: per la Notte Bianca 144 artisti - LE FOTO

Il Teatro Pirandello di Agrigento come non si era mai visto: 144 artisti, come gli anni dall’apertura di quello che fu il Regina Margherita. Uno spettacolo itinerante, una festa, una notte bianca in cui il pubblico è stato accompagnato e coinvolto in un percorso lungo la storia. Sono stati messi a nudo gli angoli più nascosti della struttura: camerini, dietro le quinte, corridoi e perfino l’Ipogeo dell’Acqua Amara, una vera chicca animata da artisti e figuranti.

È stato il battesimo di Marco Savatteri nel ruolo affidatogli dalla Fondazione Teatro Pirandello, di responsabile e coordinatore delle attività culturali ed innovative. «Enorme successo di pubblico e critica ieri sera per la Notte Bianca dedicata al 144° anniversario del nostro Teatro. La serata ideata da Marco Savatteri, nuovo ed imponente pilastro del nostro team, ha colto nel segno ed è andata ben oltre le aspettative: 144 artisti che hanno guidato, incantato e deliziato i visitatori, accompagnandoli lungo un percorso inedito, all’insegna dell’arte e della bellezza» ha commentato il presidente della Fondazione Alessandro Patti.