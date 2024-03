A Favara uno show di musica e solidarietà

Una maratona musicale ricchissima di emozioni: tutto pronto per Storia della Musica, lo straordinario show che vedrà sul maxi palco le storiche band che suoneranno per il grande pubblico insieme ai gruppi di oggi. Appuntamento alle 20 di sabato 23 marzo al PalaForum Sport Village sulla strada tra Favara e Agrigento. L’iniziativa è dell’Accademia Palladium. A presentare l’eccezionale evento ci sarà il noto volto televisivo Salvatore Fazio, conduttore di tg e programmi nazionali della Rai come quello record di ascolti Buongiorno Italia e giornalista dei tg, dal TG1 a Rainews24, e di programmi come Uno Mattina. Sarà ospite della serata anche Sasà Salvaggio, attore, comico, autore televisivo e imitatore protagonista in molti programmi televisivi: porterà una ventata di allegria e tutto il suo buonumore e la grande comicità delle sue performance che l’hanno reso popolare al grande pubblico.

Sul palco si alterneranno la band dell’istituto Fermi di Aragona, Bosswingjazz group, Route 66, Carpe Diem, Base sicula centrale, Band 5, Gli Squali, New Strangers, New Caravan, Evasi, Andromeda, Calibro 5, Pino Minio & Friends, Gruppo di canto popolare favarese, Li Causi. Previsti anche momenti di beneficenza. Il direttore generale dell’Accademia, Pino Minio, spiega che «si punta a realizzare un incontro di tre generazioni e un confronto per condividere passioni, idee e sviluppare la cultura della comunità solidale. E poi non solo atti di solidarietà ma anche un invito a coltivare talenti nascosti». L'ingresso è libero, senza prenotazione.