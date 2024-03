Il Museo di Venezia irride il Telamone di Agrigento ed è polemica

Il post è stato cancellato, ma troppo tardi: ha fatto scalpore ed è stato conservato. Per i posteri, forse, vista la materia. Al centro il controverso telamone, il colosso di otto metri del 480 a.C. che reggeva il tempio di Zeus dell’antica Agrakas, ricostruito e da qualche giorno svettante sulla Valle dei templi di Agrigento, come guardiano. Ebbene il Museo archeologico nazionale di Venezia, dalla sua pagina Facebook, tra ironia ed emoticon divertiti, ha provato a colpire la poderosa figura e soprattutto l’operazione culturale messa in campo dalla Regione Siciliana e dal parco archeologico della città che nel 2025 sarà capitale italiana della cultura. L’istituzione culturale veneta mette (o metteva, visto che ha rimosso il post) a confronto il telamone con una statua romana di Marco Agrippa, ammiraglio dell’imperatore Augusto, volendo incidere su una sorta di marmorea lapide virtuale la sentenza-sberleffo: «Da un lato abbiamo una scultura colossale, eretta in un contesto artistico di valore mondiale, che svetta imponente ed emoziona il pubblico per forza evocativa e massa monumentale. Dall’altra abbiamo un Telamone. Messer Agrippa vi aspetta al Museo archeologico nazionale di Venezia. Cosa aspettate?».