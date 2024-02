Pirandello, il fascismo, Mussolini: quel braccio di ferro coi detrattori

Sette giorni dopo sul quotidiano L’impero è pubblicata una lettera in cui Luigi Pirandello chiede l’iscrizione al Partito Fascista. Vi si legge: «Eccellenza, sento che per me questo è il momento più propizio di dichiarare una fede nutrita e servita sempre in silenzio. Se l’E.V. mi stima degno di entrare nel Partito Nazionale Fascista, pregierò come massimo onore tenervi il posto del più umile e devoto gregario». L’E.V. naturalmente è Mussolini che, quasi un anno prima, il 22 ottobre 1923, l’aveva ricevuto a Palazzo Chigi e verso il quale il drammaturgo agrigentino prova simpatia tanto da elogiarlo, qualche giorno dopo, in un corsivo su L’Idea Nazionale: «Non può non essere benedetto Mussolini […] che con tanta potenza vuole che il movimento trovi in una forma ordinata il suo freno, e che la forma non sia mai vuota, idolo vano, ma accolga pulsante e fremente la vita».

Pirandello, già attratto dal fascismo, decide di aderirvi apertamente nel suo momento più difficile. Per quale motivo? Per calcolo (il suo appoggio sarebbe stato poi ricambiato?), per un moto d’anticonformismo dettato dal coraggio (o imprudenza?) di fare ciò che agli altri appare inopportuno? Difficile leggere dentro un uomo complicatissimo e pieno di contraddizioni come Pirandello. Ciò che fa più clamore non è però il suo schierarsi a fianco del duce ma l’attacco agli oppositori del fascismo che, a suo avviso, non meritano di essere presi in considerazione. Il che, enfatizzato dai commenti su l’Impero del suo amico e conterraneo Telesio Interlandi, indigna gli antifascisti. Veemente è la reazione di Giovanni Amendola, da Pirandello definito «un mediocre politicante», che sulle pagine de Il Mondo contraccambia qualificandolo come «un uomo volgare».

Amendola accusa Pirandello di volere distogliere l’attenzione dalla sua mancata nomina a senatore, caldeggiata in un articolo dell’Impero a suo dire ispirato dallo scrittore siciliano. Un’ipotesi «curiosa» secondo Gaspare Giudice, il più attento dei biografi di Pirandello, che pare non ambisse a quell’incarico. Ma a formularla non è soltanto Amendola, anche il foglio satirico Il becco giallo la fa propria: battezza sprezzantemente lo scrittore P. Randello e ne disegna la caricatura mentre sfila in un corteo con altri illustri questuanti (Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo tra di essi) dinanzi le finestre del senato. Velenoso il corsivo di Amendola e strenua la sua difesa del ruolo dell’opposizione: «No, caro personaggio che ha trovato il suo autore [Mussolini]! Noi siamo di quelli che fabbricano i giornali, non di quelli – come voi – che sono fabbricati dai giornali. E restate pure con la coscienza tranquilla: il vostro Duce e il vostro fascismo non ci hanno creato in alcun modo, perché anzi ci vorrebbero distrutti assai volentieri».