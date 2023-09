Morta Angela Scandaliato, studiosa dell'ebraismo siciliano

È morta a Sciacca Angela Scandaliato, storica degli insediamenti ebraici in Sicilia, autrice di diverse pubblicazioni su questo argomento. Aveva 77 anni.

Nel corso della sua vita ha pubblicato numerosi studi improntati sulla presenza di sinagoghe e comunità ebraiche tra Sciacca, Caltabellotta, Siracusa, Termini Imerese, Polizzi Generosa e Trapani. Con la casa editrice Sellerio Angela Scandaliato pubblicò "L’ ultimo canto di Ester. Donne ebree del Medioevo in Sicilia", mentre l’Associazione italiana per lo studio del Giudaismo le commissionò una ricerca storica sulle presenze ebraiche in età medievale.