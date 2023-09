Morto l'attore e regista Vincenzo Catanzaro, il cordoglio di Sciacca

Vincenzo Catanzaro, attore, regista, scrittore, commediografo saccense, è morto oggi. Lo rende noto il sindaco Fabio Termine esprimendo alla famiglia e ai suoi amici il cordoglio personale e dell’intera amministrazione comunale.

«Una grande perdita per la nostra città - afferma Termine - alla quale ha dato tanto in diversi campi, come artista, come insegnante, come uomo di cultura, come amministratore comunale, come maestro per tanti giovani e non solo. Lo abbiamo conosciuto e applaudito sul suo amato palcoscenico, in una vita di rappresentazioni sempre gremite dal suo fedele pubblico. Siamo cresciuti col suo teatro, con le sue opere, con le sue regie, con i suoi personaggi, con la sua voce e il suo volto che poi abbiamo visto al cinema in tanti film di successo. Il mondo dell’arte e della cultura di Sciacca e della provincia di Agrigento, deve tanto a lui, alla compagnia teatrale che ha fondato e diretto, la compagnia dell’Isola, alle sue rappresentazioni e interpretazioni, a quello che ci ha lasciato. La città di Sciacca si stringe attorno ai suoi affetti più cari, piangendo un figlio illustre».