Ferito in un incidente, cameriere di Santa Margherita Belice muore 40 giorni dopo

Si chiamava Benito Milione, e aveva 34 anni l’uomo di Santa Margherita di Belice (Ag) morto oggi dopo essere stato coinvolto, lo scorso 30 luglio, in un grave incidente stradale che si era verificato nel Trapanese, lungo la provinciale Partanna-Selinunte, all’altezza dello svincolo per la strada statale 115.

Milione, che lavorava come cameriere in un noto ristorante del suo paese, era rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava e un’altra vettura che procedeva in senso di marcia opposto. Con lui erano rimaste ferite altre 4 persone. Sin da subito le condizioni di Benny, come lo chiamavano gli amici, sono apparse gravissime ai sanitari che lo hanno soccorso.

Trasferito d’urgenza al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, purtroppo non si è più ripreso. Nelle scorse ore il decesso, 40 giorni dopo lo schianto.

Il sindaco di Santa Margherita di Belice Gaspare Viola ha proclamato, per il giorno dei funerali, il lutto cittadino, disponendo l’esposizione a mezz’asta delle bandiere.