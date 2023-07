Al via la terza edizione del Festival del Giallo AgrigentoNoir

Agrigento per tre giorni si tinge di Giallo. Al via la terza edizione del Festival Letterario “AgrigentoNoir", in programma al Museo Archeologico Pietro Griffo dal 26 al 28 luglio prossimi. Un appuntamento culturale di altissimo livello che ogni anno offre agli agrigentini, e non solo, l’opportunità di conoscere autori giallisti affermati ed emergenti del panorama siciliano, ma anche nazionale. La manifestazione è promossa dalla libreria Il Mercante di Libri, di Alessandro Accurso Tagano, con il sostegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, il patrocinio del Comune di Agrigento, di Empedocle Consorzio Universitario, di Casa Sciascia di Racalmuto e diversi sponsor.

Dodici autori giallisti (sei emergenti e sei vip), diversi ospiti, tre serate e tante storie misteriose da scoprire. Ogni sera quattro giallisti si alterneranno presentando i loro nuovi libri noir e trascinando gli ospiti dentro storie affascinanti.

Ad inaugurare la rassegna il 26 luglio saranno: Michele Burgio con “Mondo è stato”; e Giorgio Lupo “La danza delle anime” (alle ore 18), seguiti da Gaspare Grammatico con “Una questione di equilibrio”, edizioni Mondadori ed Enrico Pandiani con “Ombra”, edizioni Rizzoli (alle ore 19,15).

Il 27 luglio sarà la volta di Igor Cipollina che presenterà “La bottega delle illusioni” e Aldo Luigi Mancusi con “Edgar Allan Poe. L’ultimo incubo” (alle ore 18), seguiti da Carmelo Sardo con “Dove non batte il sole”, edizioni Bibliotheka e Salvo Toscano con “La lama dell’assassino”, edizioni Newton Compton (alle ore 19,15).

Nella serata conclusiva del 28 luglio saranno protagonisti Silvia Nocera con “Portati dal vento” e Claudia Cocuzza, con “La partita di Monopoli” (alle ore 18) e la coppia Stefania Crepaldi con “Morire ti fa bella”, edizioni Salani e Gaetano Savatteri con “Quattro indagini a Makari”, edizioni Sellerio (alle ore 19,15).

L’ingresso alle presentazioni è gratuito.

Gli incontri saranno coordinati da Claudia Gueli e Salvo Di Caro. La voce narrante sarà quella di Ignazio Enrico Marchese. Completano lo staff Giuseppe Riccobene, il fotografo Giuseppe Greco e Gaetano Vella, Artista e Graphic Designer.

Il Festival AgrigentoNoir nasce da una idea di Alessandro Accurso Tagano, libraio per passione, organizzatore di eventi per seminare cultura. Ogni anno – ha detto Alessandro - è un crescendo di autori e di popolarità. Quest’anno abbiamo anche una nuova location. Tutto perfetto. Abbiamo scelto il Museo Archeologico di Agrigento perché è uno dei luoghi simbolo per la cultura. Ha la possibilità di un parcheggio gratuito ed è di facile raggiungimento. Un grande grazie al Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento per il patrocinio”. “La Cultura va sostenuta – ha aggiunto il direttore del Parco, Sciarratta - noi siamo un ente culturale e la letteratura fa parte del patrimonio che dobbiamo conoscere, alimentare e lì dove è possibile anche con risorse modeste sostenere. Lo sorreggiamo perché è un appuntamento importante che rilancia la capacità culturale e organizzativa di questo territorio che, seppur martoriato, è ricco di uomini che hanno amore per la cultura, come Alessandro Accurso Tagano. È grazie a loro che si mantiene vivo l’interesse per questo mondo che va sorretto e diffuso”.

“È con vivo piacere e con profondo orgoglio – ha detto lo scrittore e conduttore Salvo Di Caro - che oggi mi trovo qui, direttore artistico di questa manifestazione che oramai viene considerata senza dubbio uno dei fiori all’occhiello del panorama Siciliano. Con la squadra di scrittori che abbiamo avuto l’onore di mettere assieme per questa edizione di AgrigentoNoir si è consolidato il trend di assoluto livello degli anni precedenti ma nello stesso tempo viene ampliata l’offerta di contenuti per gli amanti del genere”. “In occasione dei nostri dialoghi con i dodici brillanti autori che, con le loro storie, saranno i protagonisti delle tre serate di AgrigentoNoir, - ha aggiunto la conduttrice Claudia Gueli - riscopriremo il piacere della narrazione, quella scritta e quella narrata. Domineranno la scena letteraria trame e intrighi sapientemente tessuti, la suspense, il mistero, le indagini e atmosfere oniriche, condite con i toni dell'ironia e della leggerezza. Seguiremo insieme le vicende e le imprese di protagonisti unici, a cui ci siamo affezionati e ripercorreremo i momenti di gestazione di ciascun libro, attraverso la voce viva dei nostri scrittori. Sullo sfondo, i luoghi meravigliosi della nostra Sicilia e alcuni tra i più belli d'Italia. Vi aspettiamo”.