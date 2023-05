Santa Margherita Belice, Dacia Maraini aprirà la rassegna «Il libro è l’incanto»

Dacia Maraini aprirà il prossimo 29 maggio la nuova rassegna letteraria Il libro è l’incanto, scrittori a Santa Margherita di Belìce città del Gattopardo. Un appuntamento culturale ideato e curato dall’assessore alla Cultura del Comune di Santa Margherita di Belìce Tanino Bonifacio, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la Biblioteca comunale Elsa Morante e la Demea Eventi Culturali.

Dacia Maraini al mattino incontrerà gli studenti del Tomasi di Lampedusa e nel contesto dei progetti Libriamoci...viaggi di carta» e Il Maggio dei libri, presenterà il volume Bagheria. Nel pomeriggio l’incontro con il pubblico dialogando sul suo romanzo, Caro Pier Paolo dedicato a Pasolini.

Il cartellone della prima edizione della rassegna vedrà la presenza di noti autori della letteratura italiana e giovani scrittori e poeti. Oltre a Dacia Maraini arriveranno a Santa Margherita Pietro Grasso, Franco Arminio, Gabriella Vicari, Margherita Ingoglia, Catena Fiorello Galeano, Clelia Lombardo. «La rassegna letteraria - spiega Bonifacio - non vuole essere una mera e semplice presentazione di libri, bensì un invito alla lettura e un dialogo fra studenti, giovani, gruppi di lettori che, attraverso l’incontro con gli scrittori e i poeti, sperimentano realmente il gioco della creatività e il confronto culturale ed esistenziale».

Tutti gli appuntamenti letterari, con ingresso libero, avranno come cornice il suggestivo Teatro Sant'Alessandro e il terzo cortile di Palazzo Filangeri di Cutò, luoghi cari a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e fonte di ispirazione per le sue opere letterarie come «Il Gattopardo». Nel contesto della Rassegna «Il libro è l’incanto, scrittori a Santa Margherita di Belìce città del Gattopardo», sarà presente il gruppo di lettura «Un tè con l'autore», della Biblioteca comunale Elsa Morante, lettori che dialogheranno con gli autori della rassegna.

